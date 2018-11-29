Ковитиди пояснила, почему украинские моряки не могут считаться «военнопленными»

Попытка Украины представить «военнопленными» задержанных Россией украинских моряков-нарушителей не выдерживает никакой критики и полностью противоречит международным нормам и соглашениям. Такое мнение высказала в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Заявление [главы МИД Украины] Павла Климкина, что украинские военные моряки, нарушившие границу РФ в Керченском проливе, якобы являются «военнопленными», противоречит Третьей женевской конвенции от 1949 года с учетом дополнительного протокола от 1977 года, — отметила Ковитиди. — Напомню, в соответствии с конвенцией, статус «военнопленного» применим только в ситуации международного военного конфликта».

Тот факт, что глава украинского МИД не может этого не знать, полностью подтверждает умысел Киева на организацию в Керченском проливе провокации, которая могла привести к международному военному конфликту, если бы не была своевременно предотвращена пограничной службой ФСБ РФ, подчеркнула сенатор от Крыма.

«Украинские военные моряки, сознательно нарушившие границу России, не могут рассматриваться в качестве «военнопленных», исходя из духа и буквы Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. В связи с этим досудебное следствие в отношении задержанных должно проводиться в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Напомним, пограничный инцидент в Черном море с участием украинских военных кораблей произошел 25 ноября. Украинские суда попытались вторгнуться в российские территориальные воды в районе Керченского пролива, но были задержаны пограничной службой ФСБ РФ. Суда-нарушители были отогнаны в Керчь, их экипажи арестованы.

Украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении границы РФ, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия или угрозой его применения. Арестованным грозит до шести лет лишения свободы.