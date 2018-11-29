Австрия не видит военного решения у конфликта в Керченском проливе

Вена, 29 ноября. У конфликта в Керченском проливе нет военного решения, он должен быть разрешен мирным путем, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Одно должно быть понятно, у этого конфликта нет военного решения», — сказал Курц.

По его словам, Австрия как сосед Украины заинтересована в стабильности этой страны. При этом он призвал Москву «освободить украинских военных и вернуть Украине корабли». Кроме того, Курц указал на важность соблюдения международного права, сохранения свободного судоходство и суверенитета, а также территориальной целостности Украины.

«Поэтому мы и впредь не признаем противоречащую международному праву аннексию Крыма», — добавил Курц.

Напомним, преднамеренную провокацию украинские военные корабли устроили рано утром 25 ноября. Они нарушили границу территориальных вод РФ и начали двигаться в сторону Керченского пролива, где были задержаны российскими пограничными кораблями. После это Киев обвинил Москву в агрессии и использовал провокацию для введения военного положения в стране.

Крым вошел в состав РФ после госпереворота на Украине. В марте 2014 года жители полуострова провели всеобщий референдум, в ходе которого абсолютное большинство крымчан поддержали идею воссоединения с Россией. Однако Киев не признает итоги плебисцита и не оставляет своих территориальных притязаний на полуостров.