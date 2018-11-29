На дне Индийского океана зафиксировали загадочный гул

Москва, 29 ноября. Гул неизвестного происхождения зафиксирован учеными на дне Индийского океана примерно в 24 километрах от острова Майотта.

Сейсмические волны дошли до берегов Африки, Новой Зеландии и Южной Америки, причем гул, по словам специалистов, продолжался в течение свыше 20 минут. По мнению ученых, характер явления — аномальный, волны низкочастотные и монохроматические, то есть характеризовались определенной и постоянной частотой, пишет National Geographic.

Подобные колебания, отметили ученые, как правило, выступают отголосками чрезвычайно мощных землетрясений. Однако подобные явления в последнее время не наблюдались, указали исследователи.

«Я раньше не видел ничего подобного», — поделился сейсмолог из Колумбийского университета Горан Экстрем, специализирующийся на аномальных землетрясениях.

Ученые провели несколько попыток установить причину возникновения загадочного гула, однако пока никаких результатов исследования не принесли, пишет «МИР24». Специалисты рассматривают ряд версий, среди которых смещение магмы под островом Майотта, извержение подводного вулкана и «медленное» землетрясение.

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