Счетная палата выявила приписки в «Ульяновскфармации» на 473 млн за полтора года

Счетная палата Ульяновской области завершила проверку деятельности АО «Ульяновскфармация» за полтора последних года. В результате проверки выявилось, что искажение бухгалтерской годовой отчетности было на сумму 473 миллиона рублей, то есть именно эта сумма была вписана в несуществующую прибыль.

В реальности за этот период убытки по основной деятельности составили 53 миллиона за 2017 год и 39 миллионов за первое полугодие 2018 года. Столь значительные приписки делались для учредителя компании — Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, а также для банков, чтобы те выдавали кредиты.

Только за 2017–2018 год районные прокуратуры области в ходе проверки исполнения органами власти требований законодательства об охране интересов граждан, нуждающихся в особой государственной защите, выявили 201 нарушение в отношении лиц с ограниченными возможностями. С 2017 года льготники не могли получить жизненно необходимые препараты бесплатно из-за отсутствия их в аптеках «Ульяновскфармации».

Суды все иски прокуратуры удовлетворены. Однако ни администрация области, ни Агентство государственного имущества и земельных отношений (которому фактически принадлежит предприятие), ни министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия не были обеспокоены тем, что «Ульяновскфармация» фактически прекратила выполнять свою основную функцию.

Сейчас, когда аудиторы Счетной палаты передадут отчет в правоохранительные органы, возможно, разразится новый скандал, уже с привлечением новых чиновников — вероятно, вплоть до губернатора области Сергея Морозова.

Вот некоторые данные, которые ФАН получило от источника в аудиторской среде.

«Искажение бухгалтерской годовой отчетности на сумму 473 миллиона рублей, которые были списаны в прибыль, — сообщает источник. — Фактическое бездействие режимного отдела «Ульяновскфармация» на протяжении двух последних лет. Убытки по основной деятельности: за 2017 год — 53 миллиона рублей, за первое полугодие 2018-го — 39 миллионов рублей. Убытки по складу — 101 миллион рублей, за первое полугодие 2018-го — 63 миллиона рублей. На протяжении полутора лет «Ульяновскфармация» практически не проводила конкурсных процедур на приобретение лекарственных препаратов. Закупки производились у единственного поставщика. Привлечение больших кредитов для привлечения банковских средств у «Сбербанка», «СвязьБанка» (притом что банкам подсовывалась тоже искаженная отчетность). Несмотря на тяжелое положение, в 2017 году были направлены 36 миллионов рублей и 4 миллиона в 2018-м на ремонтные работы. Заключены фиктивные договоры поставки на 9 миллионов рублей — товары не были поставлены. Фиктивный прием на работу сотрудников — ущерб в 4,34 миллиона рублей. Хозяйственные договоры по завышенным ценам — автомобили, ремонт, изготовление рекламных магнитов. Только по магнитам — ущерб 3,5 миллиона рублей. Заказы делались в 15 раз дороже реальных цен. Также не подтвердился факт поставки магнитов. Сотрудникам выдавались займы, а деньги забирались руководством».

Это только малый пласт нарушений и хищений при «Ульяновскфармации».

Вероятно, в течение последних четырех лет при Сергее Морозове предприятие методично расхищалось. 30 апреля 2014 года на должность генерального директора «Ульяновскфармации» был назначен Александр Андреев, который через месяц расторг трудовой договор. Прокуратура Железнодорожного района Ульяновска провела проверку месячной деятельности Андреева и была шокирована следующим.

В указанный промежуток времени по прямому поручению Андреева бухгалтерия вынуждена была компенсировать затраты генерального директора на обеды и ужины в ресторанах с обилием спиртного. Также генеральный директор арендовал автомобиль марки «Кадиллак», предоставил чеки расходов на горюче-смазочные материалы — в том числе выданные ему до вступления в должность.

Имея съемное жилье, оплачиваемое госпредприятием, Андреев заставлял сотрудников бухгалтерии выдавать ему денежные средства по счетам из гостиницы «Венец». Тогда было возбуждено уголовное дело, но, судя по всему, руководство области это ничему не научило, когда в область привезли из Самары Ольгу Кузнецову, при которой хищения исчислялись не десятками тысяч рублей, а сотнями миллионов.

На днях «Ульяновскфармация» подала в арбитражный суд иск о признании себя банкротом. Однако депутат Государственной думы Алексей Куринный уверен, что банкротство преднамеренное. Он уже отправил запрос на имя прокурора Ульяновской области.

«Несмотря на завышенные цены, по которым эта организация в течение последних нескольких лет отпускала лекарства и медицинские изделия государственным учреждениям здравоохранения региона, конечными получателями маржи были фирмы-посредники и чиновники-коррупционеры, — написал на своих страницах в социальных сетях депутат Государственной думы. — То есть сама «Ульяновскфармация» закупала лекарства у ряда фирм (самарских и не только) по завышенным ценам. Прибыль оставалась у иногородних поставщиков и тех, кто эту систему создал и контролировал в виде откатов. Несколько таких эпизодов (откатов) зафиксировано в рамках нашумевшего дела Тихонова — Абдуллова. Под благими предлогами (централизация торгов для снижения цены, проверка качества, поддержка стратегического предприятия) лекарства закупались через «Ульяновскфармацию», а выстроенная централизованная коррупционная схема не только не позволяла экономить, а наоборот, делала лекарства и расходники значительно дороже. Более того, сверхприбыль получало не госпредприятие, а посредники и чиновники. Сама «Ульяновскфармация» была доведена в итоге до банкротства и будет продана (по замыслу авторов схемы) за небольшие деньги. Вместе с «Ульяновскфармацией» регион потеряет сеть государственных аптек, возможность влиять на ценовую политику на рынке лекарств и обеспечивать лекарствами льготников. Попытка растащить последние активы области — знак неустойчивого положения губернатора Морозова. Не исключаю, что схема санкционирована им лично».

На данный момент предприятие должно поставщикам более миллиарда рублей, хотя их основные активы стоят дешевле. Если компанию признают банкротом, то все имущество уйдет частным самарским и московским фирмам. А это 136 бюджетных аптек, где закупали лекарства в основном малоимущие (36 аптек уже закрылись). Сейчас чиновники пребывают в нервном поиске поставщика бесплатных лекарств для льготных групп граждан.

«Я пока не видел результатов проверки Счетной палаты. Только общие сведения, — рассказал Алексей Куринный. — Процесс банкротства не скоростной, пока обеспечением льготников будет заниматься «Ульяновскфармация». До конца года это точно. А для выбора нового поставщика был объявлен конкурс. Скоро выясним, кто этим будет заниматься. Поставки же должны быть еще и по области, нужна сеть аптек. Кроме «Ульяновскфармации», на данный момент никто не обладает такими возможностями».

Акты проверки Счетной палаты на днях будут переданы центральному аппарату Следственного комитета, в производстве у которого уже есть несколько уголовных дел по трем чиновникам и одному депутату Ульяновской области именно по хищениям из «Ульяновскфармации». Экс-министру здравоохранения Рашиду Абдуллову, главе «Ульяновскфармации» Ольге Кузнецовой, ее заместителю Евгению Когану и депутату Законодательного собрания региона Игорю Тихонову уже предъявили обвинение по нескольким эпизодам. Все фигуранты (кроме Кузнецовой — она под домашним арестом) находятся под стражей.

После проверки Счетной палаты список фигурантов может увеличиться. Часть высшего руководства госпредприятия уволилась накануне самого скандала и разъехалась в неизвестных направлениях.