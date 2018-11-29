Сирия, 29 ноября. Постпред САР при ООН заявил о том, что Турция должна покинуть Сирию. Боевики предприняли новую вылазку на севере Хамы. ССА** арестовала нескольких мирных жителей в кантоне Африн в провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку боевиков на севере Хамы; открыли ответный огонь по укреплениям джихадистов на границах «Большого Идлиба».

«Сирийская свободная армия» (ССА): задержала нескольких мирных жителей в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: обнаружила мину в городе Идлиб.

«Исламское государство»1: атаковало позиции курдов на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: продолжают проводить принудительную мобилизацию в Ракке.

ВС Турции: обстреляли позиции курдов у города Тель-Абьяд на севере провинции Ракка.

Провинция Алеппо

В кантоне Африн на северо-западе региона продолжается спецоперация боевиков поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армии» (ССА), направленная на уничтожение преступных элементов среди исламистов незаконных вооруженных формирований. Согласно сведениям новостного агентства Al Manar News, члены группировки арестовали нескольких жителей населенного пункта Кафр Сафра. О доказательствах причастности гражданских лиц к мародерству и грабежам, совершенным джихадистами, не сообщается. Местные активисты полагают, что среди прочих боевики задерживают неугодных им гражданских лиц, выступающих против оккупации данных территорий протурецкими исламистами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что террористы «Исламского государства» предприняли новую атаку на позиции «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе населенного пункта Аш-Шхиль в юго-восточной части провинции. По предварительным данным, курдам удалось отбить нападение джихадистов, избежав потерь в живой силе. Более подробная информация в настоящий момент уточняется. Напомним, вооруженное противостояние в районе Хаджина обострилось после того, как представители SDF объявили о приостановке военной операции в Дейр-эз-Зоре и переброске своих отрядов на север Сирийской Арабской Республики (САР) в рамках подготовки к крупномасштабному наступлению Турции.

Провинция Идлиб

По данным информационного агентства РИА Новости, глава сирийской делегации на переговорах в Астане, постпред Сирии при ООН Башар Джаафари сообщил о том, что правительство САР готово оставить дипломатические способы урегулирования конфликта с Турцией и прибегнуть к другим мерам, в случае если Анкара откажется отвести свои войска на 20 километров. Напомним, Дамаск обвиняет Турцию в незаконном вторжении на территорию суверенного государства, невыполнении условий российско-турецкого Меморандума 17 сентября, а также размещении в САР тяжелой военной техники. Более того, Джаафари выступил с заявлением о том, что химатака, проведенная исламистами в Алеппо в конце прошлой недели, была скоординирована с Турцией. Напомним, в результате обстрела жилых кварталов города снарядами с отравляющими веществами пострадали 107 мирных жителей.

Между тем стало известно, что недалеко от военного штаба исламистов террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***, была обнаружена мина, заложенная неизвестными. О том, удалось ли обезвредить взрывное устройство, пока неизвестно. Предполагается, что бомба была установлена членами так называемых спящих ячеек «Исламского государства», осуществляющими подпольную деятельность в провинции.

Провинция Ракка

В районе сирийско-турецкой границы вновь отмечаются перестрелки между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и турецкой армией. По данным новостного портала Al Manar News, под огнем вооруженных сил Турции оказались военные объекты курдских отрядов в городе Тель-Абьяд в северной части провинции. Напомним, ранее президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подготовке к полномасштабной военной операции по зачистке территорий восточнее Евфрата. По мнению многих военных экспертов, это было спровоцировано невыполнением Соединенными Штатами своих обязательств по выводу курдских вооруженных формирований из района Манбиджа в провинции Алеппо.

В попытках подготовиться к наступлению Турции курды продолжают проводить принудительную мобилизацию среди мирного населения. Военные источники AMN передают, что курдские радикалы арестовали одного из местных жителей в северном пригороде административного центра региона.

Провинция Хама

Радикалы вооруженной оппозиции вновь предприняли вылазку на позиции правительственных сил в районе города Мхарде, который на протяжении последних нескольких дней неоднократно подвергался обстрелам со стороны боевиков. Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что нападение исламистов было отбито. После этого в северной части провинции возобновились взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами незаконных бандгрупп. Новостной портал Halab Today TV сообщает о том, что правительственные войска ведут огонь по оборонительным сооружениям боевиков в районе населенных пунктов Хасрая и Аз-Залакият. В свою очередь джихадисты, оккупировавшие города Мурек и Кафр Зета, продолжают возводить укрепления и подземные тоннели.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)