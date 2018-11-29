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Путин подписал указ об увековечивании памяти режиссера Говорухина

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Путин подписал указ об увековечивании памяти режиссера Говорухина

Москва, 29 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ об увековечивании памяти режиссера Станислава Говорухина.

«Не могу не вспомнить о человеке, который многое сделал для становления Общероссийского народного фронта. Я имею в виду Говорухина Станислава Сергеевича. Сегодня был подписан указ об увековечении его памяти», — сказал он, выступая на съезде ОНФ в Москве.

Напомним, актер и режиссер, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин ушел из жизни 14 июня. Ему было 82 года.

В сентябре лидеры думских фракций политических партий предложили президенту России Владимиру Путину присвоить имена певца Иосифа Кобзона и режиссера Станислава Говорухина двум новым атомным арктическим ледоколам. 8 октября стало известно российский лидер одобрил идею депутатов в понедельник, 8 октября.

 

 

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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