Закон о военном положении на Украине вступил в силу | 29 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Закон о введении военного положения на Украине вступил в силу Закон о введении военного положения в ряде регионов Украины опубликован в газете «Правительственный курьер». Это означает, что он вступил в силу. Согласно тексту документа, особый режим вводится на 30 дней в десяти областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории. Президент Украины Петр Порошенко объявил также о мобилизации в условиях военного положения, отметив при этом, что жизнь рядового украинца никак не изменится, Киев не собирается нарушать конституционные права граждан. Кроме того, в стране создан оперативный штаб МВД для координации работы при особом режиме. Его возглавил заместитель главы министерства внутренних дел Вадим Троян. Уточняется, что в штаб были включены сотрудники государственной погранслужбы, службы по чрезвычайным ситуациям, нацполиции, миграционной службы и нацгвардии.

В Грузии на президентских выборах побеждает Саломе Зурабишвили В Грузии на президентских выборах побеждает независимый кандидат Саломе Зурабишвили. После обработки почти ста процентов бюллетеней политик, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта», набирает 59,56 % голосов избирателей, принявших участие во втором туре выборов главы государства. Таким образом, 66-летняя Зурабишвили уже празднует победу: ее противник — кандидат от оппозиции Григол Вашадзе — получает 40,44 % голосов и при любых раскладах остается вторым. «Большое спасибо за оказанное мне доверие, я буду президентом всех граждан Грузии — и тех, кто поддержал меня, и тех, кто не голосовал за меня», — заявила Зурабишвили.

Сирия: Дамаск обвинил Турцию в ухудшении ситуации в Идлибе Дамаск рассматривает действия Турции в Сирии как агрессию. Об этом заявил глава делегации правительства САР Башар Джаафари на очередном раунде переговоров по Сирии в Астане. По его словам, Турция вместо согласованной легковооруженной полицейской миссии ввела в города на севере Сирии вертолеты, солдат и тяжелую технику и развешивает там свои флаги. Также сильно ухудшилась ситуация в Идлибе, так как Турция не выполняет взятые на себя обязательства по зоне деэскалации. Помимо этого, Сирия обвинила турецкую сторону в причастности к химатаке в Алеппо. По словам Башара Джаафари, террористы не могли применить химическое оружие в провинции, если «им не дали зеленый свет те, кто контролирует данные организации».