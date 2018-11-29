Шойгу поддержал идею назвать Тихоокеанский учебный центр именем маршала Петрова

Москва, 29 ноября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поддержал предложение присвоить 392-му Тихоокеанскому окружному учебному центру имя маршала Петрова.

Шойгу провел прием граждан в Доме правительства 29 ноября. К нему обратился председатель совета ветеранов 392-го Тихоокеанского окружного учебного центра Хабаровска Владимир Маковский.

«Мы свято чтим традиции соединения и посчитали необходимым увековечить имя нашего командира, который 30 лет прослужил на Дальнем Востоке», — заявил Маковский, обратившись к Шойгу по видеосвязи.

Он подчеркнул, что маршал был яркой личностью и уникальным человеком.

Шойгу поддержал предложение Маковского, которое, по словам министра, обоснованно и направлено «на продолжение истории наших отцов и дедов».

«Мы, конечно, поддержим вас и примем то решение о присвоении соединению имени маршала Петрова. Это событие, я думаю, послужит на пользу тому, что вы делаете, и, конечно, укреплению боевого духа», — заявил Шойгу.

Кроме того, министр обороны России посоветовал ветеранам рассказать молодому поколению, почему соединение названо в честь маршала, сняв документальный фильм или написав книгу.