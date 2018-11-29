Россия увеличит на четверть производство бензина к 2030 году

Москва, 29 ноября. Россия увеличит производство бензина в период с 2025 по 2030 годы на 25%. Планируется, что объем производимого топлива составит 49-51 млн тонн, об этом сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

«В диапазоне 2025–2030 годов мы будем производить 49–51 млн тонн бензина», — заявил Сорокин.

По словам замглавы Минэнерго, на данный момент производство бензина составляет 40 млн тонн, а потребление доходит до 36 млн тонн. К 2030 потребление бензина будет увеличено на 10%, то есть то 42 млн тонн.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что в соглашении с российскими нефтяными компаниями зафиксированы максимальные цены. Министр подчеркнул, что цены на топливо могут снижаться при изменении рыночной ситуации.