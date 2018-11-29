Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Повторяю для всех идиотов»: Соловьев резко опроверг слухи о своем израильском паспорте

113
0 Оставить комментарий

«Повторяю для всех идиотов»: Соловьев резко опроверг слухи о своем израильском паспорте

Москва, 29 ноября. Телеведущий Владимир Соловьев опроверг слухи о том, что у него якобы есть второе гражданство. Резкий ответ журналист опубликовал в своем официальном микроблоге в Twitter.

Как сообщал ранее «Царьград», слухи о том, что у Соловьева якобы есть израильский паспорт, распространили в соцсетях.

Кроме того, журналист в эфире «Вести.fm» удивился, зачем кому-то распространять эту недостоверную информацию в Сети.

«Зачем-то распространяют ложь, что у меня израильский паспорт. Повторяю в 156-й раз для всех идиотов: у меня только российский паспорт. До этого был советский паспорт», — сказал он.

И, видимо, для доходчивости, Соловьев перечислил все паспорта, которых у него нет.

«У меня нет американского, израильского, итальянского, испанского, английского, французского, финского, армянского, грузинского, прибалтийского и прочих паспортов. У меня есть только российский паспорт», — сказал он.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.