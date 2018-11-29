«Повторяю для всех идиотов»: Соловьев резко опроверг слухи о своем израильском паспорте

Москва, 29 ноября. Телеведущий Владимир Соловьев опроверг слухи о том, что у него якобы есть второе гражданство. Резкий ответ журналист опубликовал в своем официальном микроблоге в Twitter.

Как сообщал ранее «Царьград», слухи о том, что у Соловьева якобы есть израильский паспорт, распространили в соцсетях.

#соловьевlive для всех идиотов повторяю у меня нет второго гражданства и никогда не было. Я гражданин России. pic.twitter.com/mpnIbtK5FC — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 29, 2018

Кроме того, журналист в эфире «Вести.fm» удивился, зачем кому-то распространять эту недостоверную информацию в Сети.

«Зачем-то распространяют ложь, что у меня израильский паспорт. Повторяю в 156-й раз для всех идиотов: у меня только российский паспорт. До этого был советский паспорт», — сказал он.

И, видимо, для доходчивости, Соловьев перечислил все паспорта, которых у него нет.