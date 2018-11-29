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Бастрыкин подписал приказ об отделах СК по расследованию врачебных ошибок

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Бастрыкин подписал приказ об отделах СК по расследованию врачебных ошибок

Москва, 29 ноября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подписал приказ о создании в ведомстве специальных отделов для расследования врачебных ошибок. Данную информацию Федеральному агентству новостей подтвердил источник в СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бастрыкин подписал приказ об изменениях в штате центрального аппарата СК РФ. Численность сотрудников Следственного комитета увеличится за счет создания новых отделов.

Отметим, что на расширенном оперативном совещании по вопросам развития Криминалистического центра СК России сообщалось о создании отдела судебно-медицинских исследований, который будет специализироваться на проведении экспертиз по делам о врачебных ошибках. Для того, чтобы обеспечить оперативность действий специалистов на местах, в СК РФ создают территориальные подразделения главного управления криминалистики.

Автор: Регина Пак
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