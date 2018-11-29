На съезде ОНФ избраны новый состав Центрального штаба и его сопредседатели

Москва, 29 ноября. На съезде Общероссийского народного фронта в четверг был избран новый состав Центрального штаба, а также назначены пять новых сопредседателей штаба.

Как сообщил участник съезда, состав Центрального штаба увеличился с 57 до 68 человек, а число сопредседателей Центрального штаба выросло с трех до пяти.

«Съезд ОНФ избрал новый состав Центрального штаба. Его состав увеличился с 57 до 68 человек», — уточнил он в беседе с ТАСС.

Также в рамках съезда новый Центральный штаб избрал пять сопредседателей. Данного поста были удостоены президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, член Центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева и глава автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Съезд Общероссийского народного фронта в четверг проходит в Москве в международном выставочном комплексе «Крокус Экспо». Участие в нем также примет президент России Владимир Путин. Глава государства выступит на съезде, а также проведет отдельную встречу с составом фронта.