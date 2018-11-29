Захарова резко отреагировала на просьбу Киева к Турции перекрыть Босфор «из-за РФ»

Москва, 29 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала продолжением провокативного поведения намерение Украины просить мировое сообщество, в частности Турцию, перекрыть Босфорский пролив из-за «захвата» киевских судов Россией.

Командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Игорь Воронченко ранее выразил надежду, что мировое сообщество примет решение и признает якобы «агрессию» Москвы в отношении Киева. Воронченко заявил, что Украина обратится к турецким властям в соответствии с Конвенцией режима проливов Монтре.

Захарова прокомментировала намерение Киева просить Анкару перекрыть Босфорский пролив «из-за России».

«Продолжение провокативного поведения», — резко отреагировала дипломат в комментарии Nation News.

Напомним, в минувшее воскресенье утром три украинских военных корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией киевских властей и, возможно, самого президента Украины перед выборами, запланированными на весну 2019 года.