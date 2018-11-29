Эксперт рассказал о последствиях визита наследного принца Саудовской Аравии в Тунис

Москва, 29 ноября. Эксперт рассказал, чем может обернуться приезд наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана в Тунис.

В минувший вторник наследный принц Саудовской Аравии прибыл в Тунис на встречу с тунисским лидером Беджи Каид Эс-Себси. Глава североафриканской страны поприветствовал визит гостя. Местные жители и представители «Партии возрождения» («Хизб ан-Нахда») выступили против переговоров Туниса и Эр-Рияда, так как считают наследного принца виновным в убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Активисты устроили митинги и акции протеста.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов считает, что Эр-Рияд намерен более тесно контактировать с Тунисом и продвигать свое влияние в республике. Однако не стоит забывать, что подобного рода политика может привести к разногласиям.

«Существует в Саудовской Аравии ветка ислама, которая противостоит идеологи «Братьев мусульман», а движение ан-Нахда — это их сторонники. Поэтому такие расхождения, и даже в некотором плане противостояния, имеют место даже в политическом плане», — приводит «ПолитЭксперт» слова Долгова.

По его словам, тунисские власти заинтересованы в визите бин Салмана, так как на переговорах может идти речь о возможных инвестициях, которые так нужны республике. Но предугадать действия «Партии возрождения» трудно — «возможны антисаудовские манифестации», добавил специалист.

«Вопрос должен и будет решаться тунисским руководством. Насколько власти заинтересованы в сближении с Саудовской Аравией и ее инвестициях, экономической помощи, но, естественно, на конфликт с ан-Нахдой тоже идти никто не хочет», — уточнил Долгов.

По его словам, не исключено, что стороны будут идти на уступки и придут к компромиссу, однако сделать это будет проблематично.

Напомним, 2 октября пропал Хашукджи, в этот же день журналист заходил в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже появилась информация, что был убит в здании дипмиссии.