В Турции отреагировали на призыв Украины закрыть Босфор для российских кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев обратится к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских кораблей из-за инцидента у берегов Крыма, передает УНИАН.

«Я как командующий Военно-морскими силами прошу и выражаю уверенность в том, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина, — заявил Воронченко на 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности».

В связи с этим, а также «в связи с Конвенцией Монтре» он намерен просить Турцию добиться закрытия пролива Босфор, «чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права».

Известный турецкий политолог Керим Хас заявил Федеральному агентству новостей, что его страна точно не пойдет на запрещение прохода через Босфор для российских кораблей, потому что сейчас Турция находится «в достаточно хороших отношениях с Россией».

«Вообще, это смешно, — отреагировал политолог. — Даже если у Турции и были бы какие-то кризисные отношения с Россией, она все равно не закрыла бы Босфор. Я думаю, что это просто риторика, популизм. Тем более что есть Конвенция Монтре о статусе проливов».

Хас заметил, что, согласно этому документу, заключенному еще в 1936 году, Турция могла бы пойти на такой шаг только при введении на ее территории военного положения. Но сейчас однозначно не та ситуация, и в обозримом будущем, по его мнению, это просто нереально.

«Кризис между Украиной и Россией касается только этих двух стран, и никого больше, — подчеркнул эксперт. — Сейчас Турция вряд ли захочет идти против России, учитывая стратегические отношения с ней по энергетике, по Сирии, по [контракту на поставку] С-400, да и сотрудничество по другим вопросам».

И это несмотря на то, что Турция тоже не признает воссоединение Крыма с Россией, напомнил Хас.

Вчера президент его государства Реджеп Тайип Эрдоган позвонил обоим коллегам, Петру Порошенко и Владимиру Путину, напомнил собеседник ФАН.

«В общем, турецкая сторона старается, чтобы этот кризис между Украиной и Россией не вышел из-под контроля, — заметил политолог. — И чтобы Черное море не стало местом столкновений между этими двумя странами, или между Россией и НАТО, или другими державами».

Поэтому турецкая сторона будет игнорировать этот призыв украинских властей, резюмировал турецкий политолог Керим Хас.

25 ноября 2018 года группа кораблей ВМСУ в составе двух бронекатеров и одного буксира нарушила территориальные воды РФ у берегов Крыма. После неповиновения законным требованиям Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ украинские корабли были задержаны и отведены в Керчь. Киевский районный суд арестовал на два месяца всех 24 моряков ВМСУ, участвовавших в нарушении границы РФ.

Принятая в 1936 году в швейцарском городе Монтре Конвенция о режиме проливов, отдавшая Турции суверенитет над Босфором и Дарданеллами, определяет режим прохода через них военных кораблей черноморских и нечерноморских держав.

Статья 19, на которую ссылается командующий ВМСУ Игорь Воронченко, посвящена военному времени, когда Турция не является воюющей стороной. В ней военные корабли воюющих держав лишаются права проходить через проливы, за исключением некоторых случаев.