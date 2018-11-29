Не спасут даже тонущего Порошенко: в Госдуме разрушили мечты Киева о кораблях НАТО в Азовское море

В Кремле отреагировали на призыв украинского президента Петра Порошенко к НАТО ввести корабли в район инцидента в Керченском проливе.

«Сама постановка вопроса, конечно, нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент Украины выразил надежду, что страны Североатлантического альянса отправят свой контингент в Азовское море. Примечательно, что это уже не первое подобное заявление Порошенко, прежний его призыв ввести корабли в Черное море не нашел поддержки у стран НАТО. Теперь он решил попытать счастья у немецких коллег.

«Германия принадлежит к нашим самым близким союзникам, и мы надеемся, что сейчас государства НАТО готовы направить военные корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность», — сказал Петр Порошенко в интервью газете Bild.

Кроме того, он заявил о «большой необходимости» введения новых санкций странами Европейского союза против России.

В Государственной думе выразили солидарность с заявлением Дмитрия Пескова и отметили, что Киев обостряет напряженность в мире. Член комитета ГД по международным делам Антон Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что никто из европейских стран не поддержит агрессивный призыв Порошенко и не будет вводить корабли в акваторию Азовского моря.

«Немцы — очень мудрая нация, и они, конечно, не поведутся на очевидные провокации со стороны киевского режима. Понятно, что противостояние НАТО с Россией — это не игрушки и это может привести к большому числу человеческих жертв на европейском континенте», — подчеркнул парламентарий.

По мнению собеседника ФАН, Запад не будет рисковать собственной безопасностью ради корыстных желаний украинского президента. Антон Морозов отметил, что по большому счету Европу не интересуют на стремления Порошенко удержаться у власти.

«Личные амбиции Петра Порошенко не имеют никакой ценности для европейских политиков. То, что происходит на Украине, предвыборная ситуация и шансы нынешнего президента, не так важны, чтобы поставить их на чашу европейских весов. Я думаю, что страны Европы будут руководствоваться интересами собственной безопасности, поэтому не будут спасать даже утопающего Порошенко», — подытожил Морозов.

Напомним, в минувшее воскресенье три военных корабля ВМС Украины («Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу») нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Украинские суда с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает.

Возбуждено уголовное дело в связи с нарушением государственной границы в Керченском проливе.