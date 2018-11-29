«Хватит скупать колбасу»: Тука объяснил украинцам причину введения военного положения

Киев, 29 ноября. Заместитель министра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука потребовал прекратить панику среди населения из-за введения военного положения.

Военное положение на Украине отразилось на всех слоях населения — как на политиках, так и на простых гражданах. Тука обратил внимание, что представители власти, поддержавшие это решение президента, испугались за экономику страны и бросились к банкоматам. Он раскритиковал украинских политиков, заметив, что их действия способствуют росту цен.

«Если вы верите нашим защитникам, которые отдают самое ценное – свою жизнь, почему же сейчас в их порядочности и честности усомнились? — констатировал он. — Прошу вас, успокойтесь, вашей обыденной жизни ничего не грозит».

Однако болезненно на указ президента отреагировали и простые украинцы, условия жизни которых ухудшают уже минимум четыре года подряд. Как выявил Тука, граждане станы стали совершать массовые «набеги» на супермаркеты. Политик запретил им массово скупать продукты, среди которых оказались колбасы, соль и масло.

«Хватит скупать масло, соль и колбасу, — потребовал он. — Не нагнетайте!»

Он также пообещал, что никто не тронет их частное имущество, что никто не будет изымать у украинцев квартиры и автомобили.

По словам заммминистра, военное положение необходимо для того, чтобы органы государственной власти и местного самоуправления потренировались на случай, если над страной нависнет угроза.

«Чтобы Украина была готова к отражению возможных атак», — уточнил Тука.

Напомним, после провокации ВМСУ в Керченском проливе 25 ноября российские пограничники задержали украинские военные суда, которые нарушили госграницу РФ. Президент Украины Петр Порошенко расценил это как якобы «агрессию» со стороны Москвы и ввел на Украине военное положение, которое может привести к переносу выборов президента, назначенных на 2019 год.