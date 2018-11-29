Сирия: Лаврентьев опроверг формирование конституционной комиссии в обход интересов Ирана

Астана, 29 ноября. В формировании конституционного комитета Сирии задействованы все участники астанинского процесса, в том числе и Иран. Решение принимаются совместно тремя странами-гарантами урегулирования в Сирии, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«В обход иранских интересов? Специфика астанинского процесса в том, что мы все решения принимаем на основе консенсуса, все три стороны гаранта», — ответил Лаврентьев на вопрос о недовольстве Ирана ходом формирования списка.

По словам Лаврентьева, страны-гаранты готовы к взаимодействию с ООН по вопросу формирования комиссии. Также спецпред добавил, что решение по вопросу комиссии не может быть принято, если одна из сторон имеет возражения.

Кроме того, Лаврентьев сообщил, что работа по формированию части конституционного комитета от гражданского общества близка с завершению. Он добавил, что точный список имен пока не сформирован, в него еще могут быть внесены «косметические» и другие изменения.