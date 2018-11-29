Сирия поставила Турции ультиматум по вопросу террористов в Идлибе

Астана, 29 ноября. Сирия готова бороться с террористическими группировками в Идлибе в том случае, если турецкая сторона не выполнит свои обязательства в рамках соглашения по деэскалации в провинции и не принудит боевиков отвести свои силы. Об этом заявил постпред Сирии в ООН Башар Джаафари на переговорах в Астане.

«Если Турция не выполнит свои обязательства по принуждению боевиков соблюдать соглашения в Сочи — уйти на 20 километров к западу от Идлиба и северу от Латакии и Хамы на всей линии безопасности — если этого не будет, мы вернемся к борьбе с терроризмом сами вместе с нашими российскими союзниками», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, Идлиб остается единственным регионом государства, находящимся под контролем незаконных бандформирований. По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба, которая должна пройти вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками.

В столице Казахстана 28–29 ноября проходят переговоры по урегулированию в Сирии. В астанинской встрече участвуют делегации правительства и оппозиции САР, страны-гаранты (Россия, Иран, Турция), Организация объединенных наций (ООН) в лице специального посланника Стаффана де Мистуры и Иордания в качестве наблюдателя.

Ранее Джаафари заявил в Астане, что Дамаск будет готов предпринять «другие меры», если Турция не отведет свои войска​​​.