Лишить Украину Черноморского побережья: в Госдуме предложили ответ на закрытие Босфора

Украина будет добиваться закрытия Босфора для российских кораблей, об этом заявил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко. Причина — якобы «незаконная» атака российских пограничников на суда ВМСУ, вторгшихся в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива.

«Я, как командующий военно-морскими силами, выражаю уверенность, что мировое сообщество признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина, — цитирует УНИАН заявление Воронченко на проходящей в Киеве конференции по морской безопасности. — В связи с этим мы будем пытаться просить закрытия [для российских кораблей] пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права».

Если Киев попробует инициировать подобное беззаконное решение, то нужно все сделать для того, чтобы Украины лишилась всего Черноморского побережья, прокомментировал заявление Воронченко первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Если подобное сумасшествие случится, и Россию действительно лишат прохода через Босфор и Дарданеллы, то адекватным ответом будет полностью лишить Украину Черноморского побережья силами Российской Федерации, — заявил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это надо не бояться озвучивать. Если Киев позволяет себе делать подобные заявления, это хорошее основание для того, чтобы Россия могла делать заявления, что Украина останется вообще без Черноморского побережья. Это вообще-то вопрос всего нескольких часов».

Первый зампред профильного комитета Госдумы напомнил, что постановка вопроса о Босфоре в принципе неправомочна, хотя такие разговоры время от времени возникают. Существуют международные договоры, которые не подлежат пересмотру, и Киев вряд ли сможет инициировать подобное безумие, отметил парламентарий.

«Никаких оснований связывать эти два вопроса нет: Азовское море является внутренними водами России и Украины, а Босфор и Дарданеллы — это турецкие проливы с совершенно другой юрисдикцией», — подчеркнул Шерин.

Депутат Госдумы считает, что Москва несколько упустила инициативу, дав Украине возможность вести агрессивную антироссийскую политику.

«Россия должна была еще в 2014 году серьезнее реагировать на поведение Украины и более широкомасштабно поддерживать Русскую весну, чтобы после воссоединения Крыма с РФ все Черноморское побережье сделать не украинским», — отметил Шерин.

А, поскольку этого сделано не было, мы имеем то, что имеем, подчеркнул парламентарий: Украина с подачи США так и будет продолжать муссировать тему якобы «агрессии» России.

«Одесса, Харьков, ДНР, ЛНР — все эти территории должны были получить существенную поддержку еще в 2014 году. Считаю, что ДНР и ЛНР сейчас должны быть признаны и еще более существенно поддержаны. Нет смысла сдерживать ополченцев ДНР и ЛНР. Любой недружественный выпад или заявление Украины о санкциях против РФ должны как бы «случайно» совпадать с продвижением подразделений ДНР и ЛНР на два-три километра вперед — в сторону своих исторических границ», — подчеркнул собеседник ФАН.

Речь идет о границах Донецкой и Луганской областей, как они были переданы советской властью в состав Украины, разъяснил Шерин.

«Слабых бьют, а сильных обходят стороной. На сильных даже боятся косо посмотреть и плохое слово в их адрес сказать. Российской Федерации надо быть сильной, нам уже пора изменить свое поведение. Надо понимать, что мы ни для кого уже не будем «хорошими». Мы уже в 2014 году должны были понимать, что ни для кого «хорошими» мы больше не будем. Поэтому — какая разница: быть «плохими» с ДНР и ЛНР или быть «плохими» без них», — резюмировал Александр Шерин.

Напомним, 25 ноября пограничная служба ФСБ задержала у входа в Керченский пролив три украинских военных корабля-нарушителя. Москва назвала этот инцидент спланированной провокацией Киева. В ответ Украина ввела в нескольких районах страны военное положение.

Проход судов через Босфор и Дарданеллы определяется положениями Конвенции Монтре 1936 года, которая восстановила суверенитет Турции над Черноморскими проливами. По этой конвенции Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права.