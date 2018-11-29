Как материнский капитал: в Госдуме предложили подумать о пенсионных накоплениях

Президент России Владимир Путин, выступая 28 ноября на ежегодном инновационном форуме «Россия зовет!», назвал вопрос о росте пенсий россиян решенным.

По словам главы государства, пенсионные выплаты россиянам будут расти, и это закрытый вопрос. Открытой же остается тема доверия граждан к пенсионным фондам. Владимир Путин заявил о необходимости повышения их эффективности и надежности, чтобы россияне чувствовали выгоду от вложения своих накоплений в них и чтобы инфляционные процессы не влияли на пенсионные накопления граждан.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Федеральным агентством новостей напомнила, что президент подписал закон о федеральном бюджете на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов, который предполагает необходимые для повышения пенсий россиян трансферты в бюджет Пенсионного фонда России.

«Законом предусмотрено повышение как фиксированной части страховой пенсии, так и индивидуальных пенсионных коэффициентов для пенсионеров. В сумме это даст ту самую тысячу рублей, на которую ежемесячно будут расти пенсии граждан России в следующем году. А всего за 2019 год пенсии россиян вырастут в среднем на 12 тысяч рублей. Вот об этом решении вопроса и сказал Владимир Путин на вчерашнем форуме», — пояснила парламентарий.

Светлана Бессараб отметила, что и в 2020 году пенсии россиян продолжат расти с тем, чтобы к 2021 году средний размер пенсии в России был не менее 20 тысяч рублей.

«Мы с вами помним и о том, что принятая в РФ 102-я международная конвенция предполагает, что средняя пенсия россиян должна составлять не менее 40% от их утраченного заработка. То есть будут расти заработки, будут расти и пенсии. И это тоже решенный вопрос», — заметила депутат Госдумы.

Что же касается повышения эффективности и надежности работы пенсионных фондов, то, по мнению Светланы Бессараб, здесь предстоит большая работа.

«В силу объективных и субъективных причин репутация негосударственных пенсионных фондов в России сегодня спорная, доверие россиян к ним невысокое, — считает член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. — И чтобы восстановить доверие к системе частных пенсионных накоплений, нужно провести огромную работу».

Светлана Бессараб отметила, что во всем цивилизованном мире накопительная часть пенсии рассматривается как источник хорошего дополнительного дохода в старости, который при этом можно передавать по наследству.