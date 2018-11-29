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В России разрешили не устанавливать знак «Шипы» на автомобили

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В России разрешили не устанавливать знак «Шипы» на автомобили

Москва, 29 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил обязанность российских автомобилистов устанавливать знак «Шипы» на транспортное средство. Подписанное премьером соответствующее постановление было опубликовано в четверг на сайте правительства РФ.

«Внесенными изменениями исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины», — говорится в документе.

Ранее эксплуатация автомобиля запрещалась в том случае, если на автомобиле с шипованными шинами отсутствовал соответствующий знак. Морально устаревшим знак «Шипы» признало МВД. В ведомстве пояснили, что сегодня динамические характеристики машины определяются другими факторами.

Автор: Василий Котов
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