Смоленский губернатор потребовал от мэра Соваренко подать в отставку
Смоленск, 29 ноября. Губернатор Смоленской области Алексей Островский назвал отвратительной работу мэра столицы региона Владимира Соваренко. Мэра Смоленска Островский критикует далеко не впервые, на этот раз, однако, терпение главы региона достигло предела — он призвал Соваренко подать в отставку.
«Это очевидная необходимость и уже давно назревший вопрос отставки главы Смоленска по собственному желанию. Уверен, что Соваренко должен уйти, и это будет благом для Смоленска и всех его жителей», — цитирует Островского информагентство «О чем говорит Смоленск».
К губернатору Смоленской области ранее обратились жители областного центра, сообщившие о бездействии городских властей. Как рассказали пришедшие на личный прием к Островскому жители Смоленска, у Соваренко нет ни времени, ни желания решать проблемы горожан.
«Я записался на пример к мэру Смоленска, два с половиной месяца ждал, так и не попал на прием. Принял меня его заместитель Шкода, который разговаривал со мной в каком-то шутливом тоне», — пожаловался губернатору Островскому Виталий Прохоров.
Глава Смоленской области назвал безобразием то, что Соваренко не выполняет свои обязанности, перекладывая работу на других.
«Это безобразие, что руководитель муниципального образования не встречается с населением лично, не ведет прием граждан, а переадресовывает эту работу на подчиненных. Это напрямую противоречит поручениям и установкам нашего президента на максимальное общение с людьми», — сказал Островский.
Претензий к работе властей Смоленска у жителей города накопилось много. Ирина Бикелис, в частности, вынуждена была пойти на прием к губернатору Островскому из-за того, что власти Смоленска не захотели услышать ее жалобы на отсутствие уличного освещения.
Обращаться к Островскому для того, чтобы в режиме «ручного управления» решались вопросы, за которые отвечает Соваренко, жителям Смоленска приходится постоянно. Неудивительно, что после очередного приема граждан губернатор Смоленской области обрушился на Соваренко с резкой критикой.
«Наплевательское отношение к жителям Смоленска — это в очередной раз продемонстрировал сегодняшний прием граждан в администрации Смоленской области», — констатировал Островский.