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Kia представила новое поколение кроссовера Soul с «музыкальным» салоном

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Kia представила новое поколение кроссовера Soul с «музыкальным» салоном

Лос-Анджелес, 29 ноября. Южнокорейская компания Kia представила кроссовер Soul третьего поколения. Презентация состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Как отметили автоэксперты, по сравнению с предыдущими поколениями новый Soul, получил еще более необычную внешность и «музыкальный» салон.

Автомобиль был создан на платформе K2, что позволило ему стать вместительнее — длинна была увеличена на 56 миллиметров, а колесная база — на 30 миллиметров.

Сами разработчики предлагают обратить внимание на переднюю часть кроссовера, которая теперь «авангардирована» оригинальной двухъярусной головной оптикой. Задняя часть автомобиля оборудована светодиодными фонарями в форме бумеранга.

Kia представила новое поколение кроссовера Soul с «музыкальным» салоном

Главной особенность интерьера стала «эмоциональная визуализация звука» салона. Разработчики научили подсветку салона синхронизироваться с музыкальным ритмом. Кроме того, новый кроссовер оснащен модернизированной акустикой Harman/Kardon с 10 динамиками, мощность которой была увеличена вдвое — до 640 Вт.

Старт продаж Kia Soul в Северной Америке намечен на первый квартал следующего года. В России и Европе продажи стартуют чуть позже, но также в 2019 году.

Автор: Катерина Иванова
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