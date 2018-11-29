Меркель призвала Киев к «умному подходу» после провокации в Керченском проливе

Москва, 29 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала украинских властей придерживаться «умного подхода» после инцидента в Черном море. Она подчеркнула, что разрешить ситуацию можно только путем диалога.

Меркель заявила, что собирается обсудить произошедшее в Керченском проливе с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.

«У нас есть просьба к украинской стороне сохранять умный подход. Мы знаем, что мы можем разрешить это только разумно и только в рамках переговоров друг с другом, потому что военное решение невозможно», — подчеркнула канцлер.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу в Черном море. Они направились к Керченскому проливу, совершая по пути опасные маневры. На требования российских пограничников моряки не отвечали.

Чтобы задержать корабли, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры. Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию границы, нормы международного права они не нарушали. Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией Киева.

Украинские власти, воспользовавшись провокацией, ввели в стране военное положение. Комментируя действия Киева, президент России Владимир Путин напомнил о низком рейтинге действующего главы Украины Петра Порошенко. По словам российского лидера, Порошенко может не пройти даже во второй тур по итогам голосования, и сейчас он всячески стремится создать препятствия своим конкурентам из оппозиции.