Меркель попросила сохранить транзит газа через Украину

Берлин,29 ноября. Европе важно, чтобы Украина сохранила статус транзитера газа после запуска «Северного потока — 2». Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на экономической конференции в Берлине.

«Наш ответ [на строительство «Северного потока — 2». — Прим. ФАН] должен заключаться в том, чтобы Украина оставалась транзитной страной [по поставкам газа. — Прим. ФАН]», — заявила Ангела Меркель.

Отметим, договор о транзитной роли Украины по доставке газа в Европу истекает в конце 2019 года. Киевские власти заявляют, что после строительства газопровода «Северный поток — 2» Россия откажется от транзита газа через территорию Украины.

Ранее в компании «Нафтогаз Украины» посчитали, что из-за запуска газопровода «Северный поток — 2» Украина потеряет более 3 млрд долларов в год. По словам главы украинского газового гиганта Андрея Коболева, госбюджет потеряет около 3% ВВП.

Напомним, 3 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина в качестве транзитера газа доказала свою ненадежность. Лавров подчеркнул, что газотранспортная система Украины находится в плачевном состоянии.

Газопровод «Северный поток — 2» проложат из России в Германию через Балтийское море, его протяженность составит 1,22 тысячи километров. Ввод «Северного потока — 2» в строй ожидается в конце 2019 года.