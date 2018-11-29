Сирия: более 830 беженцев вернулись в свои дома из Ливана и Иордании за сутки

Дамаск, 29 ноября. Более 800 сирийских беженцев вернулись из Ливана и Иордании за прошедшие сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны России.

По имеющимся данным, за минувшие 24 часа в САР с территории иностранных государств возвратились 837 беженцев, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 122 человека, а также с территории Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 715 человек.

В места постоянного проживания внутри республики на протяжении дня вернулось 556 человек, говорится в бюллетене.

Также отмечается, что за день российскими военными была проведена гуманитарная акция в провинции Латакия, жителям выдали 450 продовольственных наборов суммарным весом порядка двух тонн.