Сирия: Турция уверяет, что ее войска находятся на севере САР временно

Астана, 29 ноября. Анкара заявляет, что турецкие войска находятся на севере Сирии временно, а никакие попытки оккупации территории соседнего государства предприниматься не будут. Об этом на встрече по сирийскому урегулированию в Астане заявил спецпредставитель президента РФ по ситуации в САР Александр Лаврентьев.

«Турция нас уверяет, что те подразделения, которые находятся на сирийской территории, находятся там лишь временно, и речь не идет о какой-то оккупации, дальнейших планах в отношении этих территорий», — сказал Лаврентьев.

Напомним, ранее глава делегации САР в Астане сообщил, что Турция ввела тяжелую технику на территорию соседнего государства. По словам Башара Джаафари, Анкара также не выполняет обязательства по обеспечению безопасности в провинции Идлиб.