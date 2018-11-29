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Сирия: Турция уверяет, что ее войска находятся на севере САР временно

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Сирия: Турция уверяет, что ее войска находятся на севере САР временно

Астана, 29 ноября. Анкара заявляет, что турецкие войска находятся на севере Сирии временно, а никакие попытки оккупации территории соседнего государства предприниматься не будут. Об этом на встрече по сирийскому урегулированию в Астане заявил спецпредставитель президента РФ по ситуации в САР Александр Лаврентьев.  

«Турция нас уверяет, что те подразделения, которые находятся на сирийской территории, находятся там лишь временно, и речь не идет о какой-то оккупации, дальнейших планах в отношении этих территорий», — сказал Лаврентьев.

Напомним, ранее глава делегации САР в Астане сообщил, что Турция ввела тяжелую технику на территорию соседнего государства. По словам Башара Джаафари, Анкара также не выполняет обязательства по обеспечению безопасности в провинции Идлиб.

Автор: Федор Веснин
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