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Ученые заявили что музыка помогает детям ориентироваться

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Ученые заявили что музыка помогает детям ориентироваться

Лондон, 29 ноября. Группа ученых из Хельсинкского университета и Университетского колледжа Лондона обнаружили, что занятия музыкой помогают детям, которые имеют проблемы со слухом и носят специальный аппарат. Как пишет издание Music Perception: An Interdisciplinary Journal, музыка помогает таким детям ориентироваться в пространстве.

Специалисты считают, что с помощью занятия музыкой и прослушивания композиций можно научить детей, носящих слуховой аппарат, лучше воспринимать речь.

При этом пение помогает им лучше различать посторонние звуки, которые мешают нормальному восприятию голоса.

Ученые изучили поведение 21 ребенка в возрасте от трех до 13 лет. Они носили слуховой аппарат на одном ухе на протяжении минимум трех лет.

В результате эксперимента выяснилось, что что у поющих детей действительно наблюдалось улучшение слуха.

Ученые заявили что музыка помогает детям ориентироваться

Автор: Алия Садыкова
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