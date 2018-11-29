Тема критически важная: Песков оценил значение заседания СБ РФ по энергобезопасности

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета безопасности РФ по теме энергетической безопасности, которая является для страны критически важной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель главы России обратил внимание на разницу между предстоящим мероприятием и оперативным совещанием с постоянными членами Совета безопасности. В данном случае, отметил Песков, речь идет о так называемом большом Совете безопасности, который Путин проведет в Ново-Огарево.

«Тема критически важная для нас. В целом доля ТЭК в ВВП страны огромная, там свыше 20%, поэтому все вопросы, касающиеся ТЭК, представляются важными», — подчеркнул он.

В пресс-службе Кремля уточнили, что в ходе заседания Совбеза планируется изучить дополнительные меры по обеспечению энергетической безопасности государства.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обозначил задачи, стоящие перед правительством в данной сфере. По его словам, необходимо обновить меры по антитеррористической защите инфраструктуры, пересмотреть сроки использования оборудования, поскольку средний возраст оборудования в ТЭК — 34 года, а степень износа магистрали — 50%.