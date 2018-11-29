Минфин РФ предложил сделать обязательной первоочередную поставку топлива на рынок РФ

Москва, 29 ноября. Минфин РФ предложил обязать нефтяников производить первоочередные поставки топлива на внутренний рынок. Об этом в четверг сообщил глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики ведомства Алексей Сазанов.

Он отметил, что существующие в виде договоренностей механизмы необходимо регламентировать, чтобы компании не могли отказаться от своих обещаний.

«Вы должны определенный объем поставить на внутренний рынок, и после этого все остальное вы можете отправлять на экспорт», — пояснил Сазанов.

Он подчеркнул, что объемы внутреннего рынка «понятны» и не являются запредельными. Сазанов призвал продумать административные меры. Он сообщил, что в настоящее время его департамент занимается их разработкой совместно с ФАС и Минэнерго. При этом представитель Минфина сообщил, что в ведомстве считают целесообразным в связи с этим отменить возмещение НДС перекупщикам на бирже.

Ранее сообщалось, что в ноябре нефтяным компаниям стало выгоднее продавать бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, а не за границей.