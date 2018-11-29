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Наместник Киево-Печерской лавры рассказал о давлении властей Украины

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Наместник Киево-Печерской лавры рассказал о давлении властей Украины

Киев, 29 ноября. Наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил о давлении, которая оказывается на него властями Украины.

«Оказывается давление на меня: и угрозы, и звонки, и на многих других. Причин я не могу назвать, я их не знаю», — заявил наместник Киево-Печерской лавры на брифинге в четверг.

Ранее представители Киево-Печерского заповедника, который находится в управлении Минкульта Украины, начали проводить опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры.

По словам наместника, эти действия власти не являются правомерными.

Напомним, в том случае, если украинские власти установят нарушение законодательства со стороны Церкви, то смогут разорвать соглашение с УПЦ по пользованию Киевской и Почаевской лаврами.

 

Автор: Алексей Громов
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