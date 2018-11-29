Четвертый дивизион С-400 в Крыму заступил на боевое дежурство на границе с Украиной

Севастополь, 29 ноября. Четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму рядом с российско-украинской границей, заявили представители пресс-службы Черноморского флота РФ.

Перед дивизионом С-400 поставлены задачи по охране воздушного пространства Крымского полуострова. Расчеты в четверг, 29 ноября, выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, затем осуществили топопривязку и ориентирование на местности для дальнейшего отслеживания целей на российско-украинской границе.

«Сегодня в Джанкое боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма», — констатировали в пресс-службе Черноморского флота.

Напомним, в сентябре этого года третий дивизион С-400 «Триумф» заступил на охрану российских воздушных границ в Евпатории.