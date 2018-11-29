Эксперт оценил победу «Локомотива» в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем»
Санкт-Петербург, 29 ноября. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал Федеральному агентству новостей победу «Локомотива» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (2:0).
«Локомотив» одержал очень важную победу. Во-первых, они сохранили шансы на выход в Лигу Европы с третьего места. Да, шансы не очень высокие, но пока они есть — нужно бороться. Во-вторых, эта победа придаст команде уверенности и позитивно скажется на игре команды в оставшихся до Нового года матчах. Игра сложилась достаточно сложно, но «Локомотив» лучше адаптировался к погодным условиям и сумел реализовать преимущество. Радует, что клуб заработал деньги от этой победы и очки для нашей страны в таблице коэффициентов УЕФА», — считает специалист.
По его мнению, «железнодорожники» по-прежнему имеют шансы в борьбе за золото чемпионата России.
«Да, «Зенит» сейчас лидирует с комфортным отрывом. Но мы видим, что «Краснодар» демонстрирует очень красивый футбол, постепенно прибавляет обновленный ЦСКА. «Спартак» под руководством нового тренера наверняка будет претендовать на высокие места. Думаю, того же следует ждать и от «Локомотива». Темп более мы все знаем о том, каким большим опытом обладает Юрий Павлович (Семин — прим. ФАН)», — отметил тренер.