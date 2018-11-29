Эксперт оценил победу «Локомотива» в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем»

Санкт-Петербург, 29 ноября. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал Федеральному агентству новостей победу «Локомотива» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (2:0).

«Локомотив» одержал очень важную победу. Во-первых, они сохранили шансы на выход в Лигу Европы с третьего места. Да, шансы не очень высокие, но пока они есть — нужно бороться. Во-вторых, эта победа придаст команде уверенности и позитивно скажется на игре команды в оставшихся до Нового года матчах. Игра сложилась достаточно сложно, но «Локомотив» лучше адаптировался к погодным условиям и сумел реализовать преимущество. Радует, что клуб заработал деньги от этой победы и очки для нашей страны в таблице коэффициентов УЕФА», — считает специалист.

По его мнению, «железнодорожники» по-прежнему имеют шансы в борьбе за золото чемпионата России.