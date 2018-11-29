Сирия: Россия заявила о возможных провокациях с химоружием в разных районах САР

Астана, 29 ноября. Россия не исключает, что провокации с применением химоружия, подобные инциденту в Алеппо, могут быть предприняты боевиками и в других районах Сирии, подконтрольных в том числе умеренной оппозиции. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам переговоров в Астане.

Он отметил, что Россия неоднократно предупреждала о том, что в идлибской зоне орудует больше количество вооруженных группировок, которые хотят использовать химоружие в провокационных целях. Возможно, именно с целью провокации и был произведен обстрел химическими боеприпасами мирных районов Алеппо.