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Сирия: Россия заявила о возможных провокациях с химоружием в разных районах САР

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Сирия: Россия заявила о возможных провокациях с химоружием в разных районах САР

Астана, 29 ноября. Россия не исключает, что провокации с применением химоружия, подобные инциденту в Алеппо, могут быть предприняты боевиками и в других районах Сирии, подконтрольных в том числе умеренной оппозиции. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам переговоров в Астане.

Он отметил, что Россия неоднократно предупреждала о том, что в идлибской зоне орудует больше количество вооруженных группировок, которые хотят использовать химоружие в провокационных целях. Возможно, именно с целью провокации и был произведен обстрел химическими боеприпасами мирных районов Алеппо.

«Попытаться переложить потом вину на сирийское правительство и вынудить Запад применить силу – наверное, эту цель, очевидно, имела эта провокация радикалов. Мы не исключаем, что такие провокации могут проведены в Идлибе и других районах, которые находятся под контролем в том числе умеренной оппозиции, переложив вину на сирийское правительство», — сказал Александр Лаврентьев.

Автор: Регина Пак
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