Москва, 29 ноября. Министерство обороны РФ сделает все, чтобы, несмотря на старания стран Запада, историю России помнили вечно. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Режиссер Юрий Кара в четверг обратился к Минобороны с просьбой оказать помощь в съемках фильма о подвиге русских моряков с брига «Меркурий» во время Крымской войны.

«Мы, конечно, будем поддерживать все то, что связано с нашей историей. И если страны Запада делают все, чтобы ее скорее забыли, то мы сделаем все, чтобы вечно помнили», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ обратил внимание режиссера на то, что славные страницы российской истории пишутся в настоящее время.

«Сегодня третье тысячелетие, и на наших глазах пишется новая история и Крыма, и флота, и новых подвигов наших моряков и летчиков. Обратите на это внимание», — посоветовал Шойгу.

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что действия России по урегулированию спровоцированной Украиной опасной ситуации в Керчнском проливе стали острасткой для НАТО.