Шойгу пообещал сделать все, чтобы военную историю России помнили вечно
Москва, 29 ноября. Министерство обороны РФ сделает все, чтобы, несмотря на старания стран Запада, историю России помнили вечно. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
Режиссер Юрий Кара в четверг обратился к Минобороны с просьбой оказать помощь в съемках фильма о подвиге русских моряков с брига «Меркурий» во время Крымской войны.
«Мы, конечно, будем поддерживать все то, что связано с нашей историей. И если страны Запада делают все, чтобы ее скорее забыли, то мы сделаем все, чтобы вечно помнили», — сказал Шойгу.
Глава Минобороны РФ обратил внимание режиссера на то, что славные страницы российской истории пишутся в настоящее время.
«Сегодня третье тысячелетие, и на наших глазах пишется новая история и Крыма, и флота, и новых подвигов наших моряков и летчиков. Обратите на это внимание», — посоветовал Шойгу.
Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что действия России по урегулированию спровоцированной Украиной опасной ситуации в Керчнском проливе стали острасткой для НАТО.