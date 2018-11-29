Сирия: Лаврентьев оценил возможность военного столкновения Дамаска и Тель-Авива в Идлибе

Астана, 29 ноября. Предпосылок для прямого военного столкновения Сирии и Турции в сирийской провинции Идлиб нет, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на астанинской площадке.

Ранее постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари заявил в Астане, что Дамаск будет готов предпринять «другие меры», если Турция не отведет свои войска​​​.

Лаврентьев, комментируя высказывание Джаафари, подчеркнул, что Турция является страной-гарантом и подтверждает приверженность принципам территориальной целостности, независимости и суверенитета Сирии. По его словам, представители Тель-Авива уверяют, что турецкие подразделения, находящиеся на сирийской территории, остаются там на временной основе, речь не идет об оккупации.

Спецпредставитель президента РФ выразил надежду, что Турция исполнит свои обещания и выведет войска с территории по мере стабилизации ситуации.

«Я не думаю, что возможно какое-то столкновение между двумя странами, пока каких-то предпосылок для этого не существует», — подчеркнул он.

Напомним, Идлиб остается единственным регионом государства, находящимся под контролем незаконных бандформирований. По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба, которая должна пройти вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками.

В столице Казахстана 28–29 ноября проходят переговоры по урегулированию в Сирии. В астанинской встрече участвуют делегации правительства и оппозиции САР, страны-гаранты (Россия, Иран, Турция), Организация объединенных наций (ООН) в лице специального посланника Стаффана де Мистуры и Иордания в качестве наблюдателя.