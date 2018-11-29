Самолет Трампа повредили в аэропорту Нью-Йорка

Вашингтон, 29 ноября. Частный черно-красный Boeing 757 американского президента Дональда Трампа получил повреждения в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке.

По данным агентства Accosiated Press, самолет Трампа задел крылом лайнер, когда парковался рядом. По предварительным данным, Boeing получил повреждения крыла.

Как уточняет «Федерал Пресс», речь идет не о «борте номер 1» ВВС США, на котором летает главы государства, а о самолете, принадлежащем «The Trump Organization». Этим судном Трамп не пользовался с момента вступления на пост лидера США.

Трамп купил самолет у соучредителя Microsoft Пола Аллена в 2011 году за 100 млн долларов. Судно выкрашено в черно-красный цвет с огромной золотыми буквами «Trump». На борту самолета есть спальня и позолоченные светильники.

СМИ США прозвали этот самолет «Trump Force One». Трамп активно использовал его во время своей предвыборной президентской кампании.