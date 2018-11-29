«Ульяновскфармацию» развалило бывшее правительство области: миллиардные хищения прошли незамеченными

В ближайшее время в громком деле предполагаемой ульяновской «банды фармацевтов», руководил которой региональный министр здравоохранения Рашид Абдуллов, может быть поставлена жирная точка. Счетная палата Ульяновской области завершает аудит АО «Ульяновскфармация», и, по данным источника, выявлены миллиардные хищения с самого предприятия.

При этом руководство, поставленное губернатором Сергеем Морозовым, для отчетности представляло документы с приписками в сотни миллионов рублей. Имена основных фигурантов, кроме министра, скорее всего, уже известны — это депутат Заксобрания Игорь Тихонов, бывшая глава «Ульяновскфармации» Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган.

Юристы «Ульяновскфармации» сейчас собирают все документы для того, чтобы подать иск в арбитражный суд для признания себя банкротом. То есть область остается без государственного предприятия, занимающегося распространением лекарственных препаратов — и, соответственно, без дешевых аптек. За два года хищений долг «Ульяновскфармации» превысил миллиард рублей. Процедура банкротства инициирована самой «Ульяновскфармацией» — на заседании совета директоров (учредителем предприятия является администрация Ульяновской области, все 100% предприятия принадлежат правительству региона) было принято решение подавать исковое заявление в арбитражный суд.

В настоящий момент уже началось уведомление кредиторов предприятия и юристы собирают все документы для обращения в суд. На данный момент задолженность составляет свыше миллиарда рублей — образовалась она всего за два года махинаций прежнего министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, руководства «Ульяновскфармации» и депутата Законодательного собрания региона. Из них 800 миллионов — долги перед кредиторами-поставщиками и свыше 200 миллионов — за предоставление услуг.

«Разоряется «Ульяновскфармация», — рассказал депутат Государственной думы Алексей Куринный, сам работавший хирургом в одной из больниц Ульяновска. — В арбитражный суд подается заявление о банкротстве. Они и больницам лекарственные препараты с расходными материалами продавали по завышенным ценам, и у поставщиков по завышенным брали. Такие были схемы специальные — поставщики потом «откатывали» людям в этой цепочке. Под видом того, что для государственной сети, государственной аптеки, для государственных нужд все это происходило. А формально те, кто совершал эти сделки, получал свою выгоду. Частично эти откаты были зафиксированы в рамках уголовного дела, которое сейчас расследуется. Но остальные станут доступны общественности при надлежащем расследовании. Никто не верит ни в области, ни среди нас, депутатов, что те люди, которых Морозов привел на государственное предприятие, виноваты, попали под следствие, а в итоге — он ни при чем. В итоге государственное предприятие разоряется — а это государственные аптеки, все льготное обеспечение лекарствами и так далее».

Сразу надо понимать, что обещать всем кредиторам возможность возврата долгов на 100 процентов — невозможно. Оборотные активы предприятия — 539,539 миллиона рублей. Из них 325 миллионов — дебиторская задолженность, 196 миллионов — запасы, 8,89 миллиона — основные средства. Необоротные активы — 164,249 миллиона рублей, из них к основным средствам относятся 131,59 миллиона. Общая стоимость активов — чуть более 700 миллионов рублей. А долгов свыше миллиарда.

Основные кредиторы: фармацевтическая группа компаний «Пульс» (филиал в Казани) — 80 миллионов рублей, группа компаний «Р-Фарм» (Московский филиал) — 94 миллиона рублей, группа компаний «Северо-Запад» (Петербург) — 80 миллионов рублей, «Здоровье Нации» (Москва) — 30 миллионов рублей. Вероятнее всего, именно эти компании в дальнейшем и будут основными владельцами активов предприятия, пущенного правительством области под откос.

Федеральное агентство новостей попыталось разобраться — что же может область получить с бывших руководителей Минздрава и «Ульяновскфармации» в том случае, если суд признает их виновными. Экс-министр Рашид Абдуллов в собственности имеет 2/3 квартиры в 72,5 квадратных метра и машину Тойота Highlander 2012 года. Квартира такой площади в Ульяновске стоит около 3 миллионов рублей, машина — 1,5 миллиона.

То есть министр, который, по версии следствия, ворочал миллиардами, фактически разоривший «Ульяновскфармацию», может выплатить лишь 3,5 миллиона (с учетом того, что квартира не полностью ему принадлежит). Зарабатывал он в год чуть более 1,5 миллиона рублей — то есть рассчитывать, что на открытых счетах у него лежат сотни, тоже не приходится. Да и остальные участники «раздела» не могут похвастать большими официальными доходами или впечатляющей недвижимостью, которая записана на них.

Сейчас уже закрываются аптеки, принадлежащие «Ульяновскфармации», то есть бюджетные, где закупали лекарства преимущественно пенсионеры. Из 136 аптек закрыли уже 36 — осталось 100 по Ульяновску и области; 27 из них — в Ульяновске и области и еще 9 — в Самарской области. Наполненность этих 100 аптек — всего на 80% от необходимого области количества. И это еще новому руководству «Ульяновскфармации» удалось выровнять положение.

В конце августа — начале сентября аптеки вообще стояли пустыми. Поставщики после разразившегося в июне скандала, зная про долги, не хотели отгружать товар. Больницы области и города выходят на прямые закупки лекарственных препаратов и расходных материалов. Только беда в следующем — все больницы разорены все тем же прежним руководством регионального Минздрава благодаря тому, что главных врачей под угрозой увольнения заставляли проводить закупки по завышенным ценам.

Основные задолженности — поставка лекарственных препаратов в лечебно-профилактические учреждения. Все долги — за 2016-й, 2017-й и начало 2018 года. То есть фактически за два года чиновники умудрились задолжать миллиард рублей. Причина долгов — товар покупался по завышенным ценам через фирмы-посредники, аффилированные с бывшим руководством «Ульяновскфармации».

Сейчас отдельную проверку компании ведет счетная палата Ульяновской области. По рассказу источника из ведомства, бывалые аудиторы ужаснулись огромному размаху хищений и наглым припискам, которые делались для отчета для акционеров.

«Было очень сильное искажение отчетности, — рассказал источник, близкий к аудиторской проверке. — Для того чтобы представлять акционеру ее как положительную. Там целый ряд огромных нарушений. Настолько, что аудиторы Счетной палаты вынуждены были пригласить независимых экспертов. Есть факт мнимых сделок. То есть проводились несуществующие закупки, для того чтобы показать, куда ушли выделенные деньги».

Выяснилось также, что предыдущее аудиторское заключение делалось на основе искаженной бухгалтерской отчетности, то есть, вероятно, полная ложь. В реальности чистые активы ушли в минус еще в 2016 году. Искажения цифр, представленных в отчетности для акционера, не на одну сотню миллионов уходили от реальных показателей. То есть сотни миллионов рублей канули в неизвестность, а потом их «корректировали» для документов. И это вскрыт только первый пласт махинаций — дорабатывать все это придется следствию.

Никого не удивляет, почему вероятные мошенники действовали столько нагло, делая приписки на несколько сотен миллионов рублей. Рашид Абдуллов — ставленник губернатора области Сергея Морозова. Именно при нем он стал министром и неоднократно приводился в пример как отличный сотрудник. Депутат Законодательного собрания Игорь Тихонов вообще был продвинут Сергеем Морозовым.

В 2000 году Морозов ушел в отставку с поста главы МВД города Димитровграда, сразу после того, как двое его подчиненных до смерти избили невиновного человека, пытаясь выбить показания. И уже в конце года был избран мэром Димитровграда. Игорь Тихонов в 2001 году возглавил управление образования Димитровграда. В 2004 году Сергей Морозов возглавил администрацию Ульяновской области.

В 2005 году Тихонов назначен заместителем главы администрации области по социальной политике, а также заместителем председателя правительства — министром здравоохранения и социальной поддержки. С 2008 года Игорь Тихонов является депутатом Законодательного собрания области, то есть вся его карьера строилась рядом с Сергеем Ивановичем. И именно Тихонова следствие считает автором махинаций с «Ульяновскфармацией». Сомнительно, что Морозов не видел, что творили у него под носом четверо поставленных им же чиновников.