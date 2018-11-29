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Кремль отреагировал на предложение Турции о посредничестве в отношениях с Украиной

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Кремль отреагировал на предложение Турции о посредничестве в отношениях с Украиной

Москва, 29 ноября. Российская сторона признательна всем, кто готов способствовать деэскалации напряженности, спровоцированной Украиной, но не видит необходимости в посреднических усилиях. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

В Кремле предложили желающим помочь в деэскалации напряженности между РФ и Украиной оказать воздействие на киевские власти, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Москва признательна всем, кто готов способствовать деэскалации напряженности, спровоцированной украинской стороной, но не видит необходимости. И желающие, и обладающие возможностью могут помочь, оказав воздействие на официальный Киев», — прокомментировал Песков предложение Анкары по поводу возможности посреднических функций для урегулирования ситуации в Керчи. 

Накануне президент РФ Владимир Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе.

Автор: Кристина Волкова
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