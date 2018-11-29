В Кремле отреагировали на попытку США заблокировать продление СНВ-3

Москва, 29 ноября. В Кремле знают, что в американский конгресс внесли законопроект об ограничении продления СНВ-3, но пока еще не ознакомились с ним. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле знают, что республиканцы внесли законопроект, который ограничивает продление российско-американского договора СНВ-3 после 2021 года. Политик добавил, что пока с этим законопроектом не ознакомились.

Пескова попросили прокомментировать фрагмент из законопроекта о том, что «Россия говорит о деэскалации ради эскалации».

«Мы не согласны с этим», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Ранее стало известно, что американские конгрессмены обсудят законопроект, запрещающий продление США договора СНВ-3 после 2021 года. В документе говорится, что законопроект препятствует финансированию продления нового договора до тех пор, пока глава государства не подтвердит конгрессу, что Москва дала согласие на «контролируемое сокращение своих запасов тактического ядерного оружия».

Договор был подписан между Москвой и Вашингтоном в 2011 году. Соглашение прекратит действовать в 2021 году, если не будет продлено.