Москва, 29 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты выборов президента Грузии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у Пескова, следил ли Кремль за выборами президента в Грузии. Пресс-секретарь президента РФ констатировал, что в Москве отслеживали информационные сообщения из соседней страны.

«Факт победы видим», — подтвердил он.

СМИ также поинтересовались у Пескова, насколько результаты президентских выборов в Грузии оптимистичны для двусторонних отношений стран.

«Предпочитаем дождаться первых заявлений и перспектив оценки отношений двух народов, — ответил представитель Кремля. — Они стоят очень близко, но межгосударственные связи оставляют желать лучшего после известных событий».

Бывшая глава министерства иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили одержала победу во втором туре выборов президента страны, который прошел 28 ноября. Она набрала в 59,52% голосов.