Песков: Никаких планов на встречу Путина и Мэй в Аргентине пока нет 

Москва, 29 ноября. Никаких планов по поводу встречи президента России Владимира Путина с британским премьер-министром Терезой Мэй на саммите саммите G20 в Аргентине пока нет, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, сообщил корреспондент ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, Песков прокомментировал появившиеся в средствах массовой информации новости о возможности встречи Путина и Мэй.

«Никаких планов на этот счет нет, но они будут там присутствовать оба. Если вдруг у них возникнет такое желание, то они могут найти время для встречи. Но планов повторюсь, нет», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что президенты России и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри встретятся во время саммита G20 в Буэнос-Айресе. Ожидается, что Москва и Буэнос-Айрес подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности.