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Песков отреагировал на заявление Киева о «закрытом для судоходства» Керченском проливе

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Песков отреагировал на заявление Киева о «закрытом для судоходства» Керченском проливе

Москва, 29 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления Киева о том, что украинские суда якобы сталкиваются с трудностями при прохождении через Керченский пролив.

«Мне неизвестно об ограничениях. Наоборот, известно, что все работает в обычном режиме. Вы знаете, иногда по погодным условиям могут принимать решение о регулировании навигации», — приводит комментарий Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина также напомнил, что российские пограничники в воскресенье применили к нарушителям государственной границы РФ в Керченском проливе законные меры. 

Автор: Николай Хренков
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