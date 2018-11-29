Песков отреагировал на заявление Киева о «закрытом для судоходства» Керченском проливе

Москва, 29 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления Киева о том, что украинские суда якобы сталкиваются с трудностями при прохождении через Керченский пролив.

«Мне неизвестно об ограничениях. Наоборот, известно, что все работает в обычном режиме. Вы знаете, иногда по погодным условиям могут принимать решение о регулировании навигации», — приводит комментарий Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина также напомнил, что российские пограничники в воскресенье применили к нарушителям государственной границы РФ в Керченском проливе законные меры.