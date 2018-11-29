Песков: В графике Путина не запланировано участие в конференции по климату

Москва, 29 ноября. В Кремле переадресовали правительству РФ вопрос об участии президента России Владимира Путина в Конференции ООН по изменению климата. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нет, неизвестно, в графике нет. Возможно, кто-то туда поедет из правительства. Предлагаю адресовать [вопрос] в правительство», — заявил он.

Конференция ООН по изменению климата пройдет 3 декабря 2018 года.