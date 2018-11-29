Путин в четверг посетит съезд ОНФ и проведет совещание Совбеза

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин в четверг посетит съезд Общероссийского народного фронта, проведет совещание Совета безопасности и вылетит вечером в Буэнос-Айрес для участия в саммите G20, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, Песков уточнил, что на съезде ОНФ в комплексе «Крокус Экспо» Путин отдельно встретится с составом фронта и поблагодарит его за работу, а затем выступит на съезде.

«Потом в Ново-Огарево, где проходит большое совещание Совбеза по теме энергетической безопасности. Критически важная тема. В доли текущего ВВП страны огромная, свыше 20%», — сказал Песков.

Вечером после ряда встреч Путин вылетит в Аргентину для участив в саммите G20. Там российский лидер проведет двусторонние и другие встречи на полях, а также совершит официальный визит в Аргентину.