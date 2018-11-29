«Так люди пытаются заявить о себе»: финалист «Битвы экстрасенсов» объяснил «разоблачение» шоу

Экс-участник популярной программы «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ анонимно рассказал, что за выход в финал шоу руководство требовало у него деньги.

«На этапе кастинга и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации мне предложили купить участие и ведение по проекту. Это был четвертый сезон, и тогда стоимость составляла 450 тысяч. То есть полмиллиона — и ты в финале еще на этапе кастинга», — заявил «разоблачитель» шоу.

Кроме того, по его мнению, всем участникам «Битвы экстрасенсов» помогают редакторы, а перед испытаниями им раскрывают необходимые сведения, заранее добытые продюсерами шоу.

«Я не берусь сказать, были ли на шоу за все время его существования настоящие экстрасенсы, но там действительно много тех, кто не имеет с экстрасенсорикой ничего общего», — отметил собеседник в интервью телеканалу «360».

Финалист четвертого сезона «Битвы экстрасенсов» Роман Фад в интервью Федеральному агентству новостей высказал удивление, поскольку у него «никто денег не просил».

По мнению эзотерика, подобные обвинения связаны с тем, что человек просто не мог реализовать свой экстрасенсорный потенциал на проекте.

«Как и в большинстве случаев, к сожалению, ментальность нашего народа такова, что, если что-то у человека не получилось, он старается это очернить. Таким образом люди просто пытаются заявить о себе», — отметил собеседник ФАН.

Кроме того, по словам Романа Фада, в четвертом сезоне принимали участие всего двое мужчин, поэтому он сомневается, что автор провокационных заявлений принимал участие в «Битве».

«Во-первых, это было 10 лет назад, во-вторых, в четвертом сезоне экстрасенсов-мужчин было всего двое — я и Александр Агапит, которого, по слухам, уже нет в живых. Поэтому сказать можно все что угодно. Я сомневаюсь, что человек, заявивший о нечестности на «Битве экстрасенсов», вообще участвовал в программе», — поведал участник популярного шоу.

На вопрос о том, предлагали ли Роману Фаду деньги за выход в финал, он категорично заявил, что этого не было. Более того, он подчеркнул, что ко всем экстрасенсам относились довольно строго.

«Мне никто ничего не предлагал, и отношение к участникам у руководства было достаточно жесткое. Например, были испытания, когда приходилось ждать по 12 часов в кафе. Однажды мы приехали в один из российских городов в полдень, а на съемку я пошел без четверти полночь. Все это время я сидел в кафе и ждал. Если бы все в программе было на коммерческой основе, то как минимум участники находились бы в более человеческих условиях», — резюмировал собеседник ФАН.

Оперативный комментарий от представителей популярной телепрограммы получить не удалось. «Битва экстрасенсов» — российское телешоу канала ТНТ о людях с паранормальными способностями.