Сирия: Россия призвала ОЗХО расследовать инцидент с химоружием в Алеппо

Астана, 29 ноября. Москва призывает специалистов ОЗХО расследовать инцидент с возможным применением химических боеприпасов в Сирии. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам переговоров в Астане.

«Вы знаете, я считаю, это очень печальное событие, которое произошло буквально несколько дней назад: обстрел мирных жителей кварталов Алеппо со стороны подконтрольных сирийской вооруженной оппозиции районов боеприпасами с хлором, то есть, с химическими компонентами. Мы считаем, что должно быть проведено тщательное расследование специалистами ОЗХО. Эта работа проводится сейчас. Мы убеждаем организацию, чтобы соответствующие действия были ими проведены в самое ближайшее время. Виновные должны быть найдены и наказаны», — сказал Александр Лаврентьев.

Он также подчеркнул, что Россия призывает страны Запада, в том числе США, отреагировать на данные факты. Спецпредставитель России по САР напомнил, как Запад реагировал ранее на приписываемые Дамаску якобы имевшие место инциденты с применением химоружия в Сирии. Речь идет о ракетных ударах международной коалиции во главе с США по территориям САР.

«В настоящее время такое ощущение, что западные страны стараются не замечать данные факты. И вот эти двойные стандарты вызывают сожаление. Но мы продолжим работу в этом направлении. Считаем, что справедливость в этом вопросе должна восторжествовать, и ни в коем случае нельзя пускать дело на самотек и оставлять его без внимания», — резюмировал Лаврентьев.

Напомним, в Астане состоялся очередной международный этап переговоров по Сирии.