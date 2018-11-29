Временные рамки будут жесткими: Песков рассказал, как пройдет встреча Путина и Трампа на полях G20

Москва, 29 ноября. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20 в Аргентине 1 декабря проведут переговоры около полудня до закрытия мероприятия. Об этом сообщил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы России, отвечая на соответствующий вопрос, рассказал, что встреча лидеров РФ и США пройдет на полях саммита «Большой двадцатки» до его закрытия, а точнее до третьего рабочего заседания.

«Поэтому временные рамки будут жесткими», — добавил Песков.

При этом официальный представитель российского лидера отметил, что переговоры Путина и Трампа пройдут в районе полудня, либо по выбору собеседников.

«Все будет вокруг полудня», — сказал пресс-секретарь, добавив, что встреча будет непродолжительной.

Впоследствии состоятся российско-американские переговоры, которые могут продлиться около часа, указал Песков.

Напомним, встреча лидеров двух стран запланирована на 1 декабря, однако находится под вопросом после реакции главы Белого дома на осуществленную Украиной провокацию в Керченском проливе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне отметил, что переговоры в Аргентине на полях G20 важны для стран в одинаковой степени.