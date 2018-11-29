«Не делайте как на Украине»: депутат возразил Поклонской в споре об имени аэропорта Мурманска
Депутат Государственной думы Леонид Калашников возразил коллеге Наталье Поклонской, призвавшей крымчан не допустить победы имени Ивана Папанина на конкурсе «Великие имена России».
По мнению Поклонской, нельзя позволить, чтобы аэропорт в Мурманске был назван именем советского полярника и коменданта Крымской ЧК. Депутат-коммунист с такой позицией решительно не согласен.
«Не думаю, что это правильно со стороны Натальи Владимировны, — заявил депутат из фракции КПРФ в интервью Федеральному агентству новостей. — Иван Папанин все-таки прежде всего известен как полярник, а не как герой Гражданской войны».
Ранее Наталья Поклонская рассказала ФАН, что советский исследователь Арктики после революции служил в Чрезвычайной комиссии по Крыму и собственноручно приводил в исполнение смертные приговоры противникам Советской власти, которых он называл «насекомыми».
Депутат предложила крымчанам поддержать в голосовании другую «кандидатуру» — имя последнего российского императора Николая II.
Однако Калашников не согласился с этим. По его мнению, именем Папанина можно было бы назвать не только аэропорт Мурманска, но и Пулково, главную воздушную гавань Санкт-Петербурга. «Не делайте как на Украине», — призывает Калашников.
«Санкт-Петербург тоже имеет большое отношение к Арктике, — указал парламентарий. — Не знаю, уходил ли Папанин в плавание именно из Мурманска. Но, думаю, он достоин того, чтобы не ссылаться на какое-то его участие в Гражданской войне, как это делают сегодня на Украине в отношении тех же коммунистов».
Сегодня по всей России установлено множество монументов и памятных досок деятелям Белого движения, отметил Калашников.
«Ставят же и адмиралу [Александру] Колчаку памятники: он ведь тоже был полярник… Это очень уязвимая политика, когда человек должен быть идеален во всех отношениях и блестеть весь, либо в белом, либо в красном», — подчеркнул собеседник ФАН.
Так, к сожалению, не бывает, добавил депутат ГД РФ.
«В Санкт-Петербурге, где я сейчас нахожусь, установлена памятная доска Маннергейму, — заметил Калашников. — Бывший царский генерал, потом руководитель Финляндии, Густав Маннергейм при этом был и с Адольфом Гитлером в свое время в коалиции, выступал за то, чтобы Санкт-Петербург перешел Финляндии. А в то же время был хорошим военачальником в царское время».
На данный момент в голосовании за имя аэропорта Мурманска лидирует Николай II с 47% голосов (55 199 человек). На втором месте идет Иван Папанин — у него 43% (50 237 человек). Замыкает своеобразную «гонку» советский военный летчик, дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов с 9% голосов (10 696 человек).